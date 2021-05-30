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30 мая 12:16
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новостей
12:13
Армия
В ЛНР сообщили о работе украинской станции РЭБ на линии разграничения
12:12
Политика
Экс-сенатор Клинцевич оценил призыв Европарламента ужесточить антироссийские санкции
12:12
Общество
Мишустин обратился с поздравлением к россиянам в честь дня работников химкомплекса
12:11
Происшествия
Адвокат Протасевича объяснила, почему не может раскрыть местонахождение задержанного
12:11
Происшествия
Два человека погибли при столкновении иномарки с фурой во Владимире
12:09
Шоу-бизнес
Клава Кока ответила хейтерам роликом под старый хит Пугачевой
12:09
Политика
Журавко предрек обнищание украинцев на фоне скандала с Протасевичем
12:07
Общество
Петербуржцы восхитились кадрами ленинградского «Ниагарского водопада»
12:06
Экономика
Эрдоган: строительство канала «Стамбул» начнется в конце июня
12:06
Шоу-бизнес
Пользователи Сети усомнились в адекватности Бузовой после концерта в Волгограде
12:05
Общество
Дмитрий Абзалов указал на «интересный феномен» закрытого неба над Белоруссией
12:03
Латинская Америка
Бразильская полиция жестко разогнала мирную акцию протеста в Ресифи
12:03
Общество
Диетолог объяснил, какие бананы наиболее полезны для организма
12:02
ФАН-ТВ
«Жилья нет, но вы держитесь»: в Чите продолжает падать аварийный дом
12:01
Экономика
Глава АКРА оценил уровень инфляции в России
12:00
Азия
Япония увеличит военные расходы из-за роста напряженности вокруг Тайваня
11:59
Происшествия
СМИ нагнетают обстановку вокруг истории с раненным при задержании сибиряком
11:56
Происшествия
Выстреливший в голову сибиряку полицейский гнался за ним из-за тонировки
11:55
Шоу-бизнес
Ксения Алферова показала трогательный снимок с молодым Абдуловым
11:52
Происшествия
В Москве автомобиль упал в воду на Нагатинской набережной
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Скандинавский антициклон принес в Москву сентябрьскую погоду

Общество
Скандинавский антициклон принес в Москву сентябрьскую погоду
pixabay.com

Москва, 30 мая. Скандинавский антициклон стал причиной сентябрьской погоды и похолодания в Москве, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сильных осадков в российской столице не ожидается, однако из-за северо-восточного ветра будет прохладно. Температура ожидается на пять-шесть градусов ниже нормы, пишет РИА Новости.

Столбики уличных термометров покажут в городе до +15 градусов, а в Подмосковье — до +16 градусов. Порывистый ветер подует со скоростью четыре-девять метров в секунду.

Предполагается, что погода в столице улучшится в начале следующей недели. Дожди прекратятся, а температура начнет повышаться, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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погода москва похолодание
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Все новости / Общество / Скандинавский антициклон принес в Москву сентябрьскую погоду
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