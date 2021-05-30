Скандинавский антициклон принес в Москву сентябрьскую погоду

Москва, 30 мая. Скандинавский антициклон стал причиной сентябрьской погоды и похолодания в Москве, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сильных осадков в российской столице не ожидается, однако из-за северо-восточного ветра будет прохладно. Температура ожидается на пять-шесть градусов ниже нормы, пишет РИА Новости.

Столбики уличных термометров покажут в городе до +15 градусов, а в Подмосковье — до +16 градусов. Порывистый ветер подует со скоростью четыре-девять метров в секунду.

Предполагается, что погода в столице улучшится в начале следующей недели. Дожди прекратятся, а температура начнет повышаться, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.