Май в Москве оказался одним из самых дождливых в XXI веке

Москва, 30 мая. Количество выпавших в Москве осадков за май составило почти две месячные нормы, что делает его одним из самых дождливых в XXI веке.

Накануне в столице выпало 22 миллиметра осадков. Всего за последний весенний месяц количество выпавших осадков достигло 93,3 миллиметра, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с РИА Новости.

Показатель составил 183% от месячной нормы осадков, что поставило май на четвертое место в списке самых дождливых в XXI веке. Синоптик также уточнил, что по области больше всего осадков выпало в Луховицах.

В Симферополе тем временем за минувшую субботу выпало более месячной нормы осадков. Прошедший ливень принес с собой в город 48 миллиметров осадков.