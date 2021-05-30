Синоптики объявили штормовое предупреждение в столичном регионе до 31 мая

Москва, 30 мая. Жителей российской столицы предупредили об ухудшении погодных условий. Об изменении погоды рассказали в Гидрометцентре России.

Согласно оценкам синоптиков, желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и в Подмосковье. Причиной этому стал прогнозируемый сильный ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.

Предупреждение действует до вечера понедельника, 31 мая, добавили эксперты Гидрометцентра России. Погодные условия начнут приходить в норму после 21:00 по московскому времени.

Прирост осадков на московской метеостанции в районе ВДНХ составил в субботу 20 миллиметров. Как сообщалось ранее, всего с начала дня в столице выпало около 40% месячной нормы осадков.