Боксер избил москвича на самокате за отказ уступить дорогу

Москва, 30 мая. Боец ММА устроил потасовку с мужчиной, передвигавшимся на самокате. Инцидент произошел на улице Первомайской.

По данным полиции, 25-летний гражданин передвигался на самокате и отказался пропускать спортсмена, ехавшего на машине. В результате он разозлился и несколько раз ударил оппонента по голове. Тот получил травмы и был госпитализирован. В настоящее время пострадавший находится в реанимации. Ему диагностировали сотрясение головного мозга и перелом костей черепа.

Нападавший был задержан. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью» и «Хулиганство». Специалисты разбираются во всех деталях произошедшего.

В Кемерове трое мужчин избили 20-летнего парня на проспекте Октябрьском. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что между потерпевшим и его знакомыми произошел конфликт, в результате которого кемеровчанину были причинены телесные повреждения, сообщала газета A42.RU.