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30 мая 10:44
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новостей
10:42
Армия
В СМИ рассказали, каким будет новый российский истребитель пятого поколения
10:40
Политика
Эксперт по лжи оценил поведение Лукашенко на встрече с Путиным в Сочи
10:39
Общество
В Барнаульском зоопарке родился малыш яванской макаки
10:38
Общество
Вильфанд назвал причину похолодания в европейской части России
10:38
Спорт
Прохин может уйти в «Ростов» из «Зенита»
10:37
Шоу-бизнес
Невеста 90-летнего Ивана Краско заявила, что сама помогает ему деньгами
10:32
Армия
Комендант Кремля рассказал, как проходит подготовка мероприятий Президентского полка
10:32
Общество
Синоптики объявили штормовое предупреждение в столичном регионе до 31 мая
10:27
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Екатерина Сафарова назвала Тимати «до безумия чувственным»
10:26
Экономика
Старт производства нового электрокара Tesla Model S Plaid перенесен на неделю
10:25
ФАН-ТВ
Михаил Хмуров о том, почему покинул Голливуд и о роли директора ФСБ
10:21
Политика
The Hill: Белоруссия станет одной из главных тем встречи Путина и Байдена
10:19
Спорт
Полузащитник «Ромы» Мхитарян отказался переходить в «Зенит»
10:16
Происшествия
Заползшая в жилой двор змея напугала жителей Саратова
10:15
Происшествия
Стрелявшего в жандармов мужчину разыскивает французская полиция
10:14
Новороссия
ВСУ открыли огонь по территории ДНР из гранатометов
10:14
Происшествия
В Саратове возбудили уголовное дело против неонацистов
10:10
Общество
Ошибки в резюме считают причиной отказа в приеме на работу почти в 20% компаний
10:09
Политика
Мэр Чикаго устроила скандал, отказавшись дать интервью белому журналисту
10:08
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Боксер избил москвича на самокате за отказ уступить дорогу

Происшествия
Боксер избил москвича на самокате за отказ уступить дорогу
pixabay.com  /  confessus

Москва, 30 мая. Боец ММА устроил потасовку с мужчиной, передвигавшимся на самокате. Инцидент произошел на улице Первомайской.

По данным полиции, 25-летний гражданин передвигался на самокате и отказался пропускать спортсмена, ехавшего на машине. В результате он разозлился и несколько раз ударил оппонента по голове. Тот получил травмы и был госпитализирован. В настоящее время пострадавший находится в реанимации. Ему диагностировали сотрясение головного мозга и перелом костей черепа.

Нападавший был задержан. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью» и «Хулиганство». Специалисты разбираются во всех деталях произошедшего.

В Кемерове трое мужчин избили 20-летнего парня на проспекте Октябрьском. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что между потерпевшим и его знакомыми произошел конфликт, в результате которого кемеровчанину были причинены телесные повреждения, сообщала газета A42.RU.

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