Пользователи карт с овердрафтом задолжали 639,5 млрд рублей

Москва, 30 мая. Жители России весной стали больше использовать дебетовые карты с овердрафтом, сообщает бюро кредитных историй «Эквифакс».

Овердрафт — это так называемый кредит, который может взять держатель дебетовой карты в случаях нулевого баланса. Следующая заработная плата гражданина или вообще любое поступление на счет используется для погашения образовавшегося долга.

Банки России в апреле значительно нарастили выдачу дебетовых карт с овердрафтом до 18 тыс. единиц. Овердрафтовый лимит также вырос, до 35 тыс. рублей, в результате чего стали больше задолженности. Данные говорят о долге в 639,5 млрд рублей, пишет «Прайм».

Ранее жителям России назвали дебетовые карты банков, которые им могут пригодиться за границей. При поездках в другие страны деньги лучше иметь на картах международных платежных систем Visa и MasterCard, которые принимаются повсеместно.