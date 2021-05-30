Власти Москвы объяснили рост заболеваемости COVID-19 после майских выходных

Москва, 30 мая. Москвичи оттягивали поход в больницы во время майских праздников. Именно это стало одной из причин роста заболеваемости COVID-19 в регионе, считает мэр Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что россияне отдыхали в начале мая на протяжении десяти дней. В это время многие проводили время на дачах и за городом, откладывая походы к врачам на рабочие дни. Мэр не исключил, что рост числа заразившихся коронавирусом связан был сезонным, как это ежегодно наблюдается с острыми респираторными инфекциями.

Сейчас эпидемиологическая обстановка в столице считается стабильной. По словам Собянина, врачи перестали фиксировать наплыв пациентов с COVID-19, однако москвичам необходимо продолжать участвовать в вакцинации.