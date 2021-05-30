Доктор Круглова рассказала россиянам о самых полезных блюдах из мяса

Москва, 30 мая. При приготовлении мясных блюд не стоит добавлять любые виды масел, а также различные соусы, которые могут увеличить калорийность. Об этом заявила диетолог Наталья Круглова.

Среди способов приготовления мяса диетолог посоветовала варить, запекать, готовить на пару или на гриле. Специалист отметила, что идеальное для здоровья сочетание — мясо с овощами, так как второе содержит в себе полезные питательные волокна и витамин С.

Лучшими блюдами из мяса Круглова назвала мясо птицы или говядину, запеченные с овощами и зеленью. На втором месте — куриная грудка или индейка в специях, приготовленные на гриле.

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