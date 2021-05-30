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30 мая 06:07
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новостей
06:00
Общество
Путешественникам назвали необходимые для аптечки лекарства
06:00
Общество
Семья старообрядцев из Бразилии переехала в Приморье: репортаж ФАН
05:58
Общество
Стали известны подробности последних лет жизни Николая Гоголя
05:55
Общество
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05:51
Общество
Доктор Круглова рассказала россиянам о самых полезных блюдах из мяса
05:34
Шоу-бизнес
Фанаты пристыдили Бузову за снимок в купальнике на фоне храма
05:26
Общество
CDC сообщил о меньшей эффективности вакцин Pfizer и Moderna для женщин
05:21
Общество
Врач Тимаков назвал главную опасность лета
05:08
Политика
Великобритания обеспокоилась сближением России и Китая
05:03
Армия
Военные из Аргентины рассказали о последствиях от удара «Борея» по Западу
05:01
Общество
Вильфанд оценил возможность замедлить глобальное потепление
05:00
Общество
Сексолог перечислила болезни, которые может вызвать сексуальное воздержание
04:36
Шоу-бизнес
Беременную Арзамасову назвали «бомбой» после смены имиджа
04:30
Общество
Компания «Белавиа» не планирует совершать рейсы в Крым
04:23
Наука
Изготовление двигателя многоразовой ракеты «Амур-СПГ» перенесли на 2025 год
04:15
Общество
Простые шаги могут помочь продлить работу аккумулятора гаджета без зарядки
04:13
Общество
Ночная работа оказалась губительной для женского здоровья
04:09
Общество
Наконечник стрелы из последней библейской битвы был обнаружен в Израиле
04:03
Общество
Австралийская журналистка Спринг выяснила три главных секрета счастливых семей
04:00
Общество
Тихоокеанский туристский форум завершается на острове Русском: репортаж ФАН
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Доктор Круглова рассказала россиянам о самых полезных блюдах из мяса

Общество
Доктор Круглова рассказала россиянам о самых полезных блюдах из мяса
pixabay.com

Москва, 30 мая. При приготовлении мясных блюд не стоит добавлять любые виды масел, а также различные соусы, которые могут увеличить калорийность. Об этом заявила диетолог Наталья Круглова.

Среди способов приготовления мяса диетолог посоветовала варить, запекать, готовить на пару или на гриле. Специалист отметила, что идеальное для здоровья сочетание — мясо с овощами, так как второе содержит в себе полезные питательные волокна и витамин С.

Лучшими блюдами из мяса Круглова назвала мясо птицы или говядину, запеченные с овощами и зеленью. На втором месте — куриная грудка или индейка в специях, приготовленные на гриле.

Недавно диетолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко предостерег от переедания шашлыка и объяснил, какое количество калорийного блюда будет безопасным для здоровья.

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здоровье наталья круг наталья круглова
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Все новости / Общество / Доктор Круглова рассказала россиянам о самых полезных блюдах из мяса
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