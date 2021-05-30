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30 мая 06:07
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новостей
06:00
Общество
Путешественникам назвали необходимые для аптечки лекарства
06:00
Общество
Семья старообрядцев из Бразилии переехала в Приморье: репортаж ФАН
05:58
Общество
Стали известны подробности последних лет жизни Николая Гоголя
05:55
Общество
Сезон белых ночей начался в Санкт-Петербурге
05:51
Общество
Доктор Круглова рассказала россиянам о самых полезных блюдах из мяса
05:34
Шоу-бизнес
Фанаты пристыдили Бузову за снимок в купальнике на фоне храма
05:26
Общество
CDC сообщил о меньшей эффективности вакцин Pfizer и Moderna для женщин
05:21
Общество
Врач Тимаков назвал главную опасность лета
05:08
Политика
Великобритания обеспокоилась сближением России и Китая
05:03
Армия
Военные из Аргентины рассказали о последствиях от удара «Борея» по Западу
05:01
Общество
Вильфанд оценил возможность замедлить глобальное потепление
05:00
Общество
Сексолог перечислила болезни, которые может вызвать сексуальное воздержание
04:36
Шоу-бизнес
Беременную Арзамасову назвали «бомбой» после смены имиджа
04:30
Общество
Компания «Белавиа» не планирует совершать рейсы в Крым
04:23
Наука
Изготовление двигателя многоразовой ракеты «Амур-СПГ» перенесли на 2025 год
04:15
Общество
Простые шаги могут помочь продлить работу аккумулятора гаджета без зарядки
04:13
Общество
Ночная работа оказалась губительной для женского здоровья
04:09
Общество
Наконечник стрелы из последней библейской битвы был обнаружен в Израиле
04:03
Общество
Австралийская журналистка Спринг выяснила три главных секрета счастливых семей
04:00
Общество
Тихоокеанский туристский форум завершается на острове Русском: репортаж ФАН
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Беременную Арзамасову назвали «бомбой» после смены имиджа

Шоу-бизнес
Беременную Арзамасову назвали «бомбой» после смены имиджа
Кадр из сериала «Мой любимый папа»  /  Prt Scr

Москва, 30 мая. Актриса, исполнившая одну из ролей в сериале «Папины дочки», Елизавета Арзамасова выложила новую публикацию. Фанаты поразились кардинальными изменениями во внешности звезды.

Многие пользователи Instagram стали задаваться вопросом, действительно ли на изображениях сама актриса. Девушка на снимках приняла эффектную, расслабленную позу. Особое внимание привлекла прическа Арзамасовой: объемное каре и темный цвет волос. Некоторые фанаты стали сравнивать новый образ Арзамасовой с французскими девушками конца ХХ века.

«Вы в таком образе очень похожи на прекрасную француженку», — оставил комментарий под постом пользователь под ником pavelallex.

«Эффект бомбы», — изумился фанат.

«Кто бы мог подумать, что Галина Сергеевна превратится в такую прекрасную женщину», — добавила поклонница.

Ранее стало известно, что Елизавета Арзамасова и ее супруг, фигурист Илья Авербух ждут ребенка. Звездная пара сообщила радостную новость поклонникам в Instagram.

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Илья Авербух актриса Елизавета Арзамасова
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