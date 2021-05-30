Беременную Арзамасову назвали «бомбой» после смены имиджа

Москва, 30 мая. Актриса, исполнившая одну из ролей в сериале «Папины дочки», Елизавета Арзамасова выложила новую публикацию. Фанаты поразились кардинальными изменениями во внешности звезды.

Многие пользователи Instagram стали задаваться вопросом, действительно ли на изображениях сама актриса. Девушка на снимках приняла эффектную, расслабленную позу. Особое внимание привлекла прическа Арзамасовой: объемное каре и темный цвет волос. Некоторые фанаты стали сравнивать новый образ Арзамасовой с французскими девушками конца ХХ века.

«Вы в таком образе очень похожи на прекрасную француженку», — оставил комментарий под постом пользователь под ником pavelallex.

«Эффект бомбы», — изумился фанат.

«Кто бы мог подумать, что Галина Сергеевна превратится в такую прекрасную женщину», — добавила поклонница.

Ранее стало известно, что Елизавета Арзамасова и ее супруг, фигурист Илья Авербух ждут ребенка. Звездная пара сообщила радостную новость поклонникам в Instagram.