Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 мая 04:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:30
Общество
Компания «Белавиа» не планирует совершать рейсы в Крым
04:23
Наука
Изготовление двигателя многоразовой ракеты «Амур-СПГ» перенесли на 2025 год
04:15
Общество
Простые шаги могут помочь продлить работу аккумулятора гаджета без зарядки
04:13
Общество
Ночная работа оказалась губительной для женского здоровья
04:09
Общество
Наконечник стрелы из последней библейской битвы был обнаружен в Израиле
04:03
Общество
Австралийская журналистка Спринг выяснила три главных секрета счастливых семей
04:00
Общество
Тихоокеанский туристский форум завершается на острове Русском: репортаж ФАН
03:58
Общество
Американский актер Гэвин МакЛауд скончался на 91-м году жизни
03:48
Политика
Американские журналисты признали отставание США от морских сверхдержав
03:43
Общество
Астрологи описали поведение трех знаков зодиака в похмельные утра
03:42
Общество
Майлз Теллер сыграет в фильме о создании «Крестного отца» вместо Арми Хаммера
03:40
Общество
Приложение Shazam опубликовало список самых популярных песен среди пользователей
03:38
Общество
Диетолог Мухина назвала неочевидный вред от несвежих макарон
03:32
Политика
Соловьев вспомнил «пророческую» статью про Путина и ядерную бомбу
03:16
Общество
Франция протестировала новый вариант оценки уровня заболеваемости COVID-19
03:15
Общество
Шишки и пятна на коже могут свидетельствовать о развитии рака
03:14
Общество
Новая яхта королевы Великобритании может быть названа в честь принца Филиппа
03:00
Общество
Большой каньон Крыма: самые интересные достопримечательности
02:59
Общество
Первая в мире печатная газета вышла ровно 630 лет назад
02:43
Наука
NASA показало новый снимок центра галактики Млечный Путь
Все новости
30 мая 04:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:30
Общество
Компания «Белавиа» не планирует совершать рейсы в Крым
04:23
Наука
Изготовление двигателя многоразовой ракеты «Амур-СПГ» перенесли на 2025 год
04:15
Общество
Простые шаги могут помочь продлить работу аккумулятора гаджета без зарядки
04:13
Общество
Ночная работа оказалась губительной для женского здоровья
04:09
Общество
Наконечник стрелы из последней библейской битвы был обнаружен в Израиле
04:03
Общество
Австралийская журналистка Спринг выяснила три главных секрета счастливых семей
04:00
Общество
Тихоокеанский туристский форум завершается на острове Русском: репортаж ФАН
03:58
Общество
Американский актер Гэвин МакЛауд скончался на 91-м году жизни
03:48
Политика
Американские журналисты признали отставание США от морских сверхдержав
03:43
Общество
Астрологи описали поведение трех знаков зодиака в похмельные утра
03:42
Общество
Майлз Теллер сыграет в фильме о создании «Крестного отца» вместо Арми Хаммера
03:40
Общество
Приложение Shazam опубликовало список самых популярных песен среди пользователей
03:38
Общество
Диетолог Мухина назвала неочевидный вред от несвежих макарон
03:32
Политика
Соловьев вспомнил «пророческую» статью про Путина и ядерную бомбу
03:16
Общество
Франция протестировала новый вариант оценки уровня заболеваемости COVID-19
03:15
Общество
Шишки и пятна на коже могут свидетельствовать о развитии рака
03:14
Общество
Новая яхта королевы Великобритании может быть названа в честь принца Филиппа
03:00
Общество
Большой каньон Крыма: самые интересные достопримечательности
02:59
Общество
Первая в мире печатная газета вышла ровно 630 лет назад
02:43
Наука
NASA показало новый снимок центра галактики Млечный Путь
Все новости

Соловьев вспомнил «пророческую» статью про Путина и ядерную бомбу

Политика
Соловьев вспомнил «пророческую» статью про Путина и ядерную бомбу
Агентство городских новостей Москва

Москва, 30 мая. Телеведущий Владимир Соловьев напомнил своим поклонникам о материале газеты AD. Журналисты в 2016 году предсказывали, что РФ «скинет на Европу ядерную бомбу».

Автор «предсказания» Боб ван Хует поговорил с тремя генералами нидерландской армии. Они заявили, что в 2017 году Россия во главе с президентом Владимиром Путиным «отчебучит странные штуки».

Историк Владимир Корнилов тогда репостнул эту статью на свою страницу. Теперь же, через пять лет, он решил продублировать ее ради смеха над неудавшимися «предсказателями».

«А эти великие прогнозисты не хотят рассказать, что с этим сценарием?» — пошутил Корнилов.

Соловьев поделился этим материалом и со своими подписчиками. Они посмеялись над текстом и заметили, что какая фамилия, такой и «прогнозист».

«Они пугают весь мир для монетизации своей деятельности. Кому они нужны будут без всеобщего страха», — написал другой комментатор.

Третий и вовсе со смехом заявил, что война уже была. Однако теперь мы «живем в матрице».

Ранее Соловьев рассказал о предательстве и феноменальной «неумности» украинского лидера Владимира Зеленского. Журналист убежден, что своими решениями и политическим безволием лидер предал украинский народ и стал еще худшим президентом, чем его предшественник Петр Порошенко.

Вернуться назад

Владимир Путин Владимир Соловьев россия
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 146706 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 109589 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Общество 81119 27 мая 2021
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 75377 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 72283 29 мая 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Все новости / Политика / Соловьев вспомнил «пророческую» статью про Путина и ядерную бомбу
Рейтинг@Mail.ru