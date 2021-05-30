Соловьев вспомнил «пророческую» статью про Путина и ядерную бомбу

Москва, 30 мая. Телеведущий Владимир Соловьев напомнил своим поклонникам о материале газеты AD. Журналисты в 2016 году предсказывали, что РФ «скинет на Европу ядерную бомбу».

Автор «предсказания» Боб ван Хует поговорил с тремя генералами нидерландской армии. Они заявили, что в 2017 году Россия во главе с президентом Владимиром Путиным «отчебучит странные штуки».

Историк Владимир Корнилов тогда репостнул эту статью на свою страницу. Теперь же, через пять лет, он решил продублировать ее ради смеха над неудавшимися «предсказателями».

«А эти великие прогнозисты не хотят рассказать, что с этим сценарием?» — пошутил Корнилов.

Соловьев поделился этим материалом и со своими подписчиками. Они посмеялись над текстом и заметили, что какая фамилия, такой и «прогнозист».

«Они пугают весь мир для монетизации своей деятельности. Кому они нужны будут без всеобщего страха», — написал другой комментатор.

Третий и вовсе со смехом заявил, что война уже была. Однако теперь мы «живем в матрице».

Ранее Соловьев рассказал о предательстве и феноменальной «неумности» украинского лидера Владимира Зеленского. Журналист убежден, что своими решениями и политическим безволием лидер предал украинский народ и стал еще худшим президентом, чем его предшественник Петр Порошенко.