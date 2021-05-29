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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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00:01
Спорт
"Челси" стал победителем футбольной Лиги Чемпионов УЕФА
23:56
Шоу-бизнес
Принц Гарри получит лишь малую часть наследства деда герцога Эдинбургского
23:41
Спорт
Российская команда по самбо привезла с первенства Европы 16 медалей
23:39
Общество
Онищенко сомневается в лабораторном происхождении COVID-19
23:33
Происшествия
Легенда «Юты» Марк Итон скончался в возрасте 64 лет
23:29
Шоу-бизнес
Алла Пугачева вспомнила хронологию событий в день смерти мамы
23:26
Армия
Великобритания поможет Украине построить две военные базы
23:25
Политика
Шарий предрек фиаско Зеленскому и Тихановской после встречи Путина и Лукашенко
23:22
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Японцам популярно объяснили необходимость платить России за использование СМП
23:19
Общество
Названы знаки зодиака с лидерскими потенциалом руководителя
23:18
Общество
Netflix презентовал трейлер исландского сериала ужасов Katla
23:18
Экономика
Грузия стремительно лишается туристов из России и крупнейшего источника доходов
23:16
Экономика
Аналитики оценили роль ЕС в восстановлении водоснабжения в Крыму
23:14
Политика
За осквернением белорусского флага в Риге стоит посольство США
23:08
Шоу-бизнес
Заплетающаяся речь Бузовой в золотом боди вызвала подозрения у публики
23:07
Общество
Вильфанд спрогнозировал прекращение дождей в Москве на следующей неделе
23:05
Происшествия
Спасатели вытащили из воды тонущую в Москве-реке собаку
23:05
Общество
Автоэксперты раскрыли необычное предназначение растительного масла в машине
23:00
Общество
Крымчане забеспокоились о полуразрушенной дороге в Ялте, которая оказалась ничьей
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Алла Пугачева вспомнила хронологию событий в день смерти мамы

Шоу-бизнес
Алла Пугачева вспомнила хронологию событий в день смерти мамы
Prt Scr youtube.com  /  Шоу на Первом

Москва, 29 мая. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева в программе Максима Галкина «Сегодня вечером», посвященной юбилею певицы Кристины Орбакайте, впервые рассказала о дне смерти мамы.

Зинаида Архиповна Пугачева умерла в 1986 году в возрасте 64 лет. Алла Пугачева узнала о смерти мамы прямо перед своим выступлением.

«Дворец спорта, народ, что я должна была сказать, что я не могу? Нет, мы обязаны идти! Идти, и петь!» — сказала Примадонна.

Бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров во время программы сказал, что артистка отыграла весь концерт на высочайшем уровне. Только после этого она позволила себе заплакать.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева не поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения. Бывшая супруга поп-короля уже второй год подряд игнорирует это событие.

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алла пугачева звезда общество
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Все новости / Шоу-бизнес / Алла Пугачева вспомнила хронологию событий в день смерти мамы
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