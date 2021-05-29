Алла Пугачева вспомнила хронологию событий в день смерти мамы

Москва, 29 мая. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева в программе Максима Галкина «Сегодня вечером», посвященной юбилею певицы Кристины Орбакайте, впервые рассказала о дне смерти мамы.

Зинаида Архиповна Пугачева умерла в 1986 году в возрасте 64 лет. Алла Пугачева узнала о смерти мамы прямо перед своим выступлением.

«Дворец спорта, народ, что я должна была сказать, что я не могу? Нет, мы обязаны идти! Идти, и петь!» — сказала Примадонна.

Бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров во время программы сказал, что артистка отыграла весь концерт на высочайшем уровне. Только после этого она позволила себе заплакать.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева не поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения. Бывшая супруга поп-короля уже второй год подряд игнорирует это событие.