Спасатели вытащили из воды тонущую в Москве-реке собаку

Москва, 29 мая. Пес породы Веймаранер упал с набережной в реку и начал тонуть в Москве. О спасении животного сообщили в департаменте ГОЧСиПБ.

Инцидент произошел возле Крымской набережной у станции «Крымский мост». Для спасения собаки был задействован катер. После успешной операции пса вернули хозяину, передает РИА Новости.

«По тревоге к месту происшествия направились Дмитрий Лушников и Вадим Резвых. Возле Крымской набережной в двух метрах от берега спасатели заметили животное. Дмитрий поднял перепуганную собаку из воды на борт катера», — сообщили в ведомстве.

Кубанские рыбаки ранее спасли собаку, которую пытались утопить в мешке с камнями. Перепуганный пес после освобождения попытался убежать, но рухнул без сил на землю.