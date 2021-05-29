Боец ММА Дибиров задержан полицией Москвы за нападение на мужчину на самокате

Москва, 29 мая. Российский боец ММА Гарун Дибиров задержан правоохранительными органами на востоке Москве. Спортсмен напал на молодого человека, который ехал на самокате.

Конфликт между двумя мужчинами произошел 28 мая около 21:40 на Первомайской улице. По заявлениям ТАСС, Дибиров напал на молодого человека, который придвигался на самокате.

Пострадавший госпитализирован с травмой головы. В отношении Дибирова решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также недавно мигранты из Киргизии и Таджикистана устроили массовую драку в московском кафе. В результате происшествия шесть человек были госпитализированы.