Около 40% месячной нормы осадков выпало в Москве за один день

Москва, 29 мая. Прирост осадков на московской метеостанции в районе ВДНХ составил в субботу 20 миллиметров. Всего с начала дня в столице выпало около 40% месячной нормы осадков.

Соответствующие данные были получены в 18:00 по московскому времени. Месячная норма дождей для мая в Москве составляет 51 миллиметр, напомнили в метеобюро Москвы.

Согласно прогнозам Гидрометцентра, в выходные в столичный регион придет резкое похолодание. В воскресенье москвичей ждет кратковременный дождь, а дневная температура воздуха составит 14–19 градусов выше нуля. Небольшие осадки прогнозируются и в понедельник, 31 мая.

Похолодание в выходные прогнозируется не только в Москве, но и в других регионах России. В Ленинградской области в ночь на 30 мая ожидается ночное понижение температуры воздуха до минус двух градусов. Синоптики предупредили, что и в Удмуртии возможны заморозки и понижение температуры до минус одного градуса в ночь с 30 на 31 мая, пишет RT.