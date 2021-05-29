Самолет Москва — Симферополь благополучно вылетел из аэропорта Шереметьево

Москва, 29 мая. Авиарейс, следовавший из Москвы в Симферополь, вылетел из аэропорта Шереметьево после задержания из-за анонимного звонка о минировании самолета.

Информаторы из экстренных служб ранее подтверждали, что аноним позвонил и сообщил об угрозе взрыва на борту самолета. Незамедлительно на место происшествия направилась команда кинологов, со специально обученными собаками.

В результате инцидента, запланированный на 18:25 авиарейс в Симферополь из столицы был отменен. И еще два рейса прибудут в аэропорт с опозданием. На данный момент специалисты устанавливают личность звонившего.