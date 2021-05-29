Самолет Москва — Симферополь проверяют после сообщения об угрозе взрыва

Москва, 29 мая. Самолет Симферополь — Москва "заминировали". Идет проверка.

Источник в экстренных службах сообщил, что информация об угрозе взрыва на борту лайнера поступила от анонима. Самолет собирается вылетать из Шереметьево. Подробности уточняются.

Кинологи отправились в аэропорт. Пока нет информации, о каком рейсе идет речь. Вечером в столицу Крыма запланированы два рейса, один из них на 18:25 отменен, еще один через полчаса совершит посадку в Симферополе, третий должен вылететь в 20:00.

Злоумышленники «заминировали» здание столичного театра, в котором проходил спектакль о белорусских беспорядках «Соседи», поставленный «Театром.doc», сообщал ФАН. Сообщение о «бомбе» поступило по электронной почте.