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19:26
Общество
Дочь министра Сергея Шойгу рассказала о помолвке с фитнес-блогером
19:26
Экономика
Песков: согласован второй транш госкредита Москвы Минску
19:25
Политика
Песков рассказал о поручении Путина по задержанной в Минске Сапеге
19:25
Общество
Песков ответил на вопрос о перелетах «Белавиа» в Крым
19:25
ФАН-ТВ
Памятник рэперу Куперу установили в годовщину его смерти
19:24
Общество
День славянской письменности и культуры отметили в Приморье
19:21
Шоу-бизнес
Светлана Светличная назвала режисера Леонида Гайдая «холодным и циничным» человеком
19:17
Спорт
Олимпиаду так не выиграть: волейболисты РФ провели тяжелый матч с иранцами
19:16
Экономика
Производство компактного кроссовера Volkswagen Taos стартовало в России
19:13
Происшествия
Начальник волгодонского «Водоканала» заработал на подчиненном почти 3 млн рублей
19:12
Политика
Политолог Вакаров рассказал, какие влиятельные силы удовлетворил Зеленский
19:12
Общество
Авиакомпания «Победа» объявила о запуске рейсов из Кирова в Сочи
19:10
Африка
Секс-работники в ЮАР вышли на протест и потребовали декриминализации проституции
19:10
Экономика
В Минфине прокомментировали операции с золотом в активах ФНБ
19:10
Шоу-бизнес
Звезда сериалов Анастасия Макеева показала фото со свадьбы с многодетным строителем
19:09
Армия
Баранец рассказал, как боевые роботы изменят российскую армию
19:07
Политика
Посол Украины в Германии потребовал от России выплаты репараций
19:07
Экономика
«Газпром» оценил влияние смены подрядчика проекта в Усть-Луге на график работ
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Самолет Москва — Симферополь проверяют после сообщения об угрозе взрыва

  /   Обновлено: 29 мая 2021 19:15
Происшествия
Самолет Москва — Симферополь проверяют после сообщения об угрозе взрыва
Аэропорт Мурманска

Москва, 29 мая. Самолет Симферополь — Москва "заминировали". Идет проверка.

Источник в экстренных службах сообщил, что информация об угрозе взрыва на борту лайнера поступила от анонима. Самолет собирается вылетать из Шереметьево. Подробности уточняются.

Кинологи отправились в аэропорт. Пока нет информации, о каком рейсе идет речь. Вечером в столицу Крыма запланированы два рейса, один из них на 18:25 отменен, еще один через полчаса совершит посадку в Симферополе, третий должен вылететь в 20:00.

Злоумышленники «заминировали» здание столичного театра, в котором проходил спектакль о белорусских беспорядках «Соседи», поставленный «Театром.doc», сообщал ФАН. Сообщение о «бомбе» поступило по электронной почте.

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взрыв самолет угроза
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