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29 мая 18:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:01
Аналитики Sohu назвали цель похода корабля ВМФ РФ к Гавайским островам
18:00
ФАН-ТВ
Вокзал «Восточный» торжественно открыли в Москве. События дня
17:58
Политика
Появилось фото с неформальных переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
17:57
Экономика
Чистая прибыль «Транснефти» упала на 11% в начале года
17:56
Общество
Мясников предупредил россиян об опасности употребления фастфуда
17:55
Общество
Разработчики препарата от коронавируса «МИР-19» указали на его уникальность
17:54
Армия
Баку поддержал предложение Москвы по решению пограничного вопроса с Ереваном
17:54
Происшествия
Профессор петербургской академии «отдал» мошенникам 2,5 млн рублей
17:52
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес после слухов о воссоединении с Аффлеком заметили с бывшим мужем
17:51
Африка
Египет и Судан провели совместные военные учения «Защитники Нила»
17:49
Происшествия
СК в Приморье возбудил дело после нападения стаи бродячих собак на школьницу
17:47
Латинская Америка
«Морские волчицы»: зачем Аргентине закон о трансгендерных рыболовах
17:47
Наука
Найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса
17:47
Армия
ВМС США пожаловались на нехватку старых истребителей для учений
17:46
Происшествия
Сотрудницу полиции в Батайске проверяют на причастность к избиению подростка
17:45
Происшествия
Суд в Петербурге отправил под домашний арест участника трио поджигателей
17:45
Политика
Генсек ООН выразил обеспокоенность ухудшением контроля над вооружениями
17:44
Экономика
Россиян предупредили о росте числа фейковых сайтов пиццерий
17:44
Политика
У Белоруссии есть возможность подать жалобу на Евросоюз после запрета перелетов
17:43
Общество
Пивоваров проговорился о сохранении связи экс-открыточников с Ходорковским
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Инвесторы проспонсировали строительство 13 соцобъектов в Москве

Общество
Инвесторы проспонсировали строительство 13 соцобъектов в Москве
pexels.com  /  rawpixel

Москва, 29 мая. Более десяти новых соцобъектов появилось в российской столице с начала года. Они возведены за счет инвесторов.

Необходимыми соцобъекты в шаговой доступности от жилого сектора оснащены 75% районов Москвы. По этому показателю российская столица опережает Лондон и Нью-Йорк. За минувшие десять лет в городе построено более 420 зданий образовательных учреждений.

«В этом году за частные средства возвели семь детских садов (на 225 мест в районе Южное Бутово, на 205 мест районе Соколиная Гора, на 150 мест в Пресненском районе, на 90 мест в районе Бутырский, на 150 мест в поселении Первомайское, на 75 мест в районе Филевский Парк, на 140 мест в районе Люблино», — следует из публикации на сайте правительства Москвы.

В российской столице стартовала реконструкция Симоновской набережной. Строители выполнят необходимые работы от существующего участка до Третьего транспортного кольца. В планах у властей Москвы — отреставрировать и построить около километра дорог.

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москва строительство соцобъекты
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Все новости / Общество / Инвесторы проспонсировали строительство 13 соцобъектов в Москве
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