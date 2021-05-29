Инвесторы проспонсировали строительство 13 соцобъектов в Москве

Москва, 29 мая. Более десяти новых соцобъектов появилось в российской столице с начала года. Они возведены за счет инвесторов.

Необходимыми соцобъекты в шаговой доступности от жилого сектора оснащены 75% районов Москвы. По этому показателю российская столица опережает Лондон и Нью-Йорк. За минувшие десять лет в городе построено более 420 зданий образовательных учреждений.

«В этом году за частные средства возвели семь детских садов (на 225 мест в районе Южное Бутово, на 205 мест районе Соколиная Гора, на 150 мест в Пресненском районе, на 90 мест в районе Бутырский, на 150 мест в поселении Первомайское, на 75 мест в районе Филевский Парк, на 140 мест в районе Люблино», — следует из публикации на сайте правительства Москвы.

В российской столице стартовала реконструкция Симоновской набережной. Строители выполнят необходимые работы от существующего участка до Третьего транспортного кольца. В планах у властей Москвы — отреставрировать и построить около километра дорог.