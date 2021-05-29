Победители конкурса «Лидеры России» презентовали проекты в рамках клуба «Эльбрус»

Москва, 29 мая. Финалисты и победители конкурса «Лидеры России» презентовали свои проекты в рамках акселератора Клуба «Эльбрус» в российской столице.

Акселератор Клуба «Эльбрус» — это программа интенсивного развития социальных инициатив. На участие в ней поступила 61 заявка. В акселератор попал 31 проект. Из них 24 дошли до финала. Проекты направлены на решение социальных проблем с использованием бизнес-подхода.

«Главное, что дает акселератор клуба «Эльбрус» — это мотивация, постоянный чуткий контроль и «пушинг» со стороны кураторов, за плечами которых огромных опыт акселерации и ведения проектов», — отметил победитель конкурса «Лидеры России» Александр Спиридонов.

Участники программы акселерации клуба «Эльбрус» работали над своими проектами в течение трех месяцев. Их большая часть ориентирована на оказание социальной помощи населению в сферах здравоохранения, образования и культуры.

Победители конкурса АНО «Россия — страна возможностей» могут рассчитывать на ускоренное получение гражданства РФ, заявил президент страны Владимир Путин. Весной он принял участие в заседании наблюдательного совета организации.