Катавшемуся на самокате москвичу разбили голову

Москва, 29 мая. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства травмирования молодого мужчины, который катался на самокате. Инцидент произошел вечером на Первомайской улице, сообщил источник ФАН.

К стражам порядка ранее поступил вызов от очевидцев. Они сообщали о драке во дворе дома. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По неподтвержденной информации, в конфликте мог участвовать опытный в единоборствах спортсмен. От его рук якобы пострадал мужчина, который не уступил дорогу. Пострадавший госпитализирован.