Власти Москвы перечислили мероприятия ко Дню защиты детей на ВДНХ

Москва, 29 мая. Столичное правительство организует для горожан множество интересных мероприятий на ВДНХ в День защиты детей, 1 июня.

Участникам следует соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты, напомнила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Так, в центре «Космонавтика и авиация» в 11:00 и 15:00 1 июня пройдут игровые экскурсии-квесты.

Экскурсию для юных москвичей подготовил и центр славянской письменности «Слово». Сеансы запланированы на 12:00, 15:00 и 18:00. Для посещения экскурсии необходима предварительная регистрация. С 12:00 до 20:0 0 перед павильоном №57 пройдут мастер-классы по рисованию в технологии VR.

На площади Промышленности для детей состоятся мастер-классы и соревнования на беговеле. Для ребят постарше откроется зона для игры в стритбол. Участие в состязании предполагает прохождение предварительной регистрации. Желающие смогут бесплатно посетить Музей кукол.

Праздничные мероприятия в честь Дня защиты детей запланированы и в Петербурге. В Северной столице запланирован масштабный фестиваль «Мой папа — герой». В рамках мероприятия юные петербуржцы смогут подробнее узнать о профессии спасателя.