Уполномоченная по правам ребенка рассказала, как защитить права детей в Москве

Москва, 29 мая. С начала года и по конец апреля уполномоченной по правам ребенка в Москве Ольге Ярославской поступило 600 обращений. Большая часть из них связана с образованием и воспитанием.

Самое большое количество обращений связано с бракоразводным процессом. Родители решают, с кем и где будет жить ребенок. А ведь он любит маму и папу одинаково. Развод может произойти, но нельзя делить чадо пополам. Нужно возбуждать уголовные дела в отношении родителей, которые не соблюдают правила суда, делится Ольга Ярославская.

Необходимо развить службу медиаторов, считает омбудсмен. Это тот, кто сопровождает процесс переговоров родителей, помогая им договориться, не принимая чью-либо сторону.

"В ближайшее время мы хотим сделать апгрейд службы медиации. Хочется объединить усилия всех специалистов, которые сегодня есть в городе, выработать для них единые требования, создать стандарт московского медиатора. А для людей, которые нуждаются в такой помощи, сделать обращение к медиатору доступным", — рассказала Ярославская в интервью "Вечерней Москве".

Люди утрачивают способность договориться, а это основа любых человеческих взаимоотношений. Необходимо объединить усилия специалистов Москвы, говорит уполномоченный по правам ребенка.

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