В Москве после ливня машины превратились в «лодки»

Москва, 29 мая. Ливень обрушился на российскую столицу. В распоряжении ФАН появилось видео, где запечатлены последствия разгула стихии. Съемка сделана в районе Шелепихинской набережной.

На кадрах хорошо видно, что дорога оказалась затопленной. Движение автомобилей сразу замедлилось, они практически «плывут». Обочины также оказались в воде, для пешеходов преодоление некоторых участков превратилось в настоящий «экстремальный квест» с прыжками.

Недавно сотрудники «Мосводостока» устранили последствия подтопления участка Боровского шоссе. Залитая водой дорога привела к нарушению расписания движения маршрутных автобусов, сообщал ФАН.