Спрос на «зеленые» облигации Москвы на 20% превзошел предложение

Москва, 29 мая. Количество заявок на приобретение «зеленых» облигаций столицы оказалось значительно выше, чем число эмиссионных бумаг.

Все 100% «зеленых» субфедеральных облигаций были выкуплены инвесторами. Об этом рассказала руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова в беседе с ТАСС.

«Объем размещения составил 70 млрд рублей. Спрос на 23% превысил предложение: поступила 721 заявка на сумму 86,3 миллиарда рублей», — отметила она.

Представитель мэрии уточнила, что основными покупателями стали банки и инвестиционные фонды. Проявленная активность свидетельствует о широком потенциале экологических городских проектов. Зяббарова уверена, что Москва выступает первопроходцем в перспективном тренде.

Новые экологические требования все чаще предъявляются не только к транспорту и вредным сырьевым предприятиям. ФАН рассказывал, как новый тренд может затронуть российские банки.