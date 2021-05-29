Прокуратура просит посадить на пять лет участника драки с ОМОН в Москве

Москва, 29 мая. Студент, уроженец Чечни может на пять лет лишиться свободы. На таком сроке заключения настаивает прокуратура.

Молодому мужчине предъявлено обвинение по статье о посягательстве на жизнь силовиков. Фигурант устроил драку с бойцами ОМОН.

Следствие считает, что преступление было совершено 23 января в ходе незаконного митинга. Агрессивный гражданин напал на сотрудников Росгвардии, которые занимались обеспечением порядка. Свою вину студент уже признал. Вынесение приговора назначено на 31 мая.