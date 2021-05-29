Специалисты «Мосводостока» ликвидировали последствия подтопления в Москве

Москва, 29 мая. Часть Боровского шоссе в столице оказалась подтоплена. Сотрудникам ГУП «Мосводосток» хватило десяти минут для устранения последствий, скопления воды больше нет.

В районе Солнцево, где произошло подтопление, специалисты зафиксировали выпадение 22 миллиметров осадков в течение часа. Это составляет почти половину нормы за месяц.

Утром из-за подтопления пришлось эвакуировать автомобили, наблюдались пробки, нарушился график движения общественного транспорта.

Властям пришлось вводить ЧС в Абакане. Подтопленными оказались более 100 участков и 30 дачных домов, сообщал ФАН.