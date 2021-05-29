Симоновскую набережную начали реконструировать в Москве

Москва, 29 мая. В Москве стартовала реконструкция Симоновской набережной. Работы будут производиться от существующего участка до Третьего транспортного кольца.

Всего предстоит реконструировать и построить более одного километра дорог, возвести подземный пешеходный переход, противопожарные стены и модернизировать инженерные коммуникации. На первом этапе работ специалисты создадут дорожную сеть, начиная от Крутицкой набережной и заканчивая проектируемой жилой застройкой на улице Восточная. Финальная часть данного этапа завершится через десять месяцев, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Набережные будут создаваться по новым для столицы правилам, с большим отступом от береговой линии. Данное нововведение позволит организовать у воды качественное общественное пространство для отдыха и прогулок.

Мэр Москвы продолжает заниматься благоустройством города. На этот раз он заявил, что территории школьных дворов могут стать местом притяжения москвичей. Они отлично подходят для прогулок и занятий спортом и не должны находиться под замком.