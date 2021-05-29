Собянин открыл в Москве новый вокзал для поездов дальнего следования

Москва, 29 мая. Новый железнодорожный вокзал «Восточный» объединит Курское направление железной дороги, станцию метрополитена и МЦК, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Транспортный узел является важным для москвичей. Он дает водителям дополнительные возможности, а также разгружает центр столицы. При помощи нового вокзала будет уменьшена нагрузка на один из самых перегруженных участков на Каланчевско-Курском направлении, отметил Собянин во время открытия вокзала.

«Вокзал дает возможность тем пассажирам, которые прибывают в Москву, быстрее добираться до мест назначения», — заявил он.

Недавно мэр Сергей Собянин напомнил жителям о проекте «Здоровая Москва», благодаря которому горожане могут пройти медосмотр в 46 павильонах. Они работают в парках столицы. Чтобы пройти обследование, при себе нужно иметь паспорт или его копию.