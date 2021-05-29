Российские банки зафиксировали всплеск мошеннических атак на клиентов

Москва, 29 мая. Крупные банки в России этой весной зафиксировали всплеск активности телефонных мошенников.

Преступники используют метод социальной инженерии, сообщили представители крупнейших финансовых организаций. Они входят в доверие граждан, представляясь сотрудниками полиции или банков.

Директор по безопасности «Почта Банка» сообщил о 29 претензиях клиентов за последние две недели. Общая сумма, которой лишились россияне, составила 9 миллионов рублей. Мошенники используют метод психологического давления, не давая жертве времени подумать.

Вице-президент ВТБ отметил двукратный рост числа мошеннических атак по сравнению с прошлым годом.

Банк России рассказал о способах определения ломбардов-мошенников, сообщал ФАН. Специалист назвал способы распознать обман.