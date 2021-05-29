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29 мая 13:27
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новостей
13:26
Происшествия
Появилось видео с горящим ангаром в Екатеринбурге
13:26
Общество
Теплосеть Петербурга перенесла плановое отключение воды из-за ПМЭФ и Евро-2020
13:25
Политика
Российский политолог назвал «глупой акцией» поведение Риги в отношении Минска
13:23
Общество
Главные истории любви Александра Абдулова
13:20
Происшествия
КС проверит законы после крупного штрафа для гражданина РФ
13:15
Шоу-бизнес
Меган Маркл скрывала родственницу, которая была королевской кухаркой
13:12
Экономика
Спрос на недвижимость в Сочи значительно вырос за два года
13:10
Шоу-бизнес
Владимир Ильин поделился воспоминаниями об Александре Абдулове
13:10
Общество
РЖД запускает мультимодальный маршрут из трех городов РФ на остров Валаам
13:09
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Певцов рассказал, каким человеком был Александр Абдулов
13:08
Общество
Актеры из сериала «Друзья» Мэттью Перри и Кортни Кокс оказались родственниками
13:05
Шоу-бизнес
Повзрослевший сын актера Евгения Цыганова стал копией отца
13:02
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали в ночном ДТП под Тулой
13:01
Политика
Как цивилизованный мир переживает за ультраправого радикала. Колонка Голоса Мордора
12:59
Политика
Политолог указал на малограмотность Украины на фоне истерии вокруг «СП-2»
12:59
Политика
Захарова призвала Запад обратить внимание на нарушения свободы слова на Украине
12:54
Армия
Пашинян выступил за размещение военнослужащих РФ на армяно-азербайджанской границе
12:51
Политика
Киевский историк рассказал о медленном отказе от русского языка на Украине
12:46
Общество
Мария Бутина расскажет, почему нужно защищать арестованных за рубежом граждан России
12:46
Происшествия
Российские банки зафиксировали всплеск мошеннических атак на клиентов
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Ягнята валлийских и карликовых овец уэссан появились на свет в Московском зоопарке

  /   Обновлено: 29 мая 2021 12:43
Общество
Ягнята валлийских и карликовых овец уэссан появились на свет в Московском зоопарке
pixabay.com/PD

Москва, 29 мая. Сотрудники столичного зоопарка рассказали посетителям о рождении детенышей валлийских и карликовых овец.

Всего в парке появились трое малышей: две девочки и мальчик. После рождения они встали на ножки, а спустя час уже бегали вокруг своих родителей, сообщает заведение на своей странице в соцсети Instagram. Ветврач, который присутствовал во время появления ягнят на свет, осмотрел новых подопечных. Пока семьи живут в отдельном вольере, но в скором времени их представят остальному стаду.

Валлийские овцы обитают на юго-западе Швейцарии. Порода отличается выносливостью, несмотря на скудное питание и холод. А их собратья породы уэссан вырастают до 22 килограммов и считаются одними из самых маленьких представителей своего вида.

Ленинградский парк ранее порадовал своих гостей информацией о рождении детеныша японской макаки, сообщало Федеральное агентство новостей.

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зоопарк ягнята хорошие новости россии
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Все новости / Общество / Ягнята валлийских и карликовых овец уэссан появились на свет в Московском зоопарке
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