Ягнята валлийских и карликовых овец уэссан появились на свет в Московском зоопарке

Москва, 29 мая. Сотрудники столичного зоопарка рассказали посетителям о рождении детенышей валлийских и карликовых овец.

Всего в парке появились трое малышей: две девочки и мальчик. После рождения они встали на ножки, а спустя час уже бегали вокруг своих родителей, сообщает заведение на своей странице в соцсети Instagram. Ветврач, который присутствовал во время появления ягнят на свет, осмотрел новых подопечных. Пока семьи живут в отдельном вольере, но в скором времени их представят остальному стаду.

Валлийские овцы обитают на юго-западе Швейцарии. Порода отличается выносливостью, несмотря на скудное питание и холод. А их собратья породы уэссан вырастают до 22 килограммов и считаются одними из самых маленьких представителей своего вида.

Ленинградский парк ранее порадовал своих гостей информацией о рождении детеныша японской макаки, сообщало Федеральное агентство новостей.