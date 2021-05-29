Появление комаров в Москве летом 2021 года будет «плавным»

Москва, 29 мая. «Комариного пика» в Москве, который наблюдался в 2020 году, в начале этого лета не будет, сообщил научный сотрудник биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Первые комары уже «пришли» в Москву и область, однако их количество остается в рамках «расписания», а резкой вспышки численности насекомых не ожидается, передает РИА Новости.

«Потому что в прошлом году зима в Москве и Московской области выдалась почти бесснежной, из-за этого в начале весны не было водоемов, в которых могли бы нормально развиваться их личинки, а потом, в самом конце мая – начале июня, ливанули дожди, жара, и массово выплодились комары», — объяснил специалист.

Развитие ситуации в регионе будет зависеть от погоды: теплое и дождливое лето «принесет» большое количество кровососущих, добавил Марьинский.

Специалисты Роспотребнадзора недавно рассказали об эффективных способах защититься от насекомых в летний период. По мнению экспертов, самым действенным методом является использование синтетических репеллентов, которые могут обеспечить длительный защитный эффект.