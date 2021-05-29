Собянин озвучил число сделанных ИФА-тестов за год работы московских центров

Москва, 29 мая. Количество людей, прошедших ИФА-тесты на антитела от COVID-19 в московских специальных центрах, превысило 7 млн. Об этом у себя в соцсетях сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Процедура нужна тем, кто перенес COVID-19, а также тем, кто хочет сдать плазму крови для лечения инфицированных. Собянин подчеркнул, что тест бесплатный для всех желающих. Чтобы его пройти, нужно достичь совершеннолетия и иметь московский полис ОМС.

У москвичей также есть возможность пройти бесплатное тестирование методом ПЦР, который позволяет выявить присутствие вируса в организме. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки.

Ранее группа американских иммунологов озвучила вероятную причину появления у переболевших COVID-19 пожизненного иммунитета к этому вирусу. По словам специалистов, пожизненный иммунитет может возникнуть благодаря сохранению активности у «клеток памяти».