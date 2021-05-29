После развода с Харламовым Асмус заявила о новой «страстной любви»

Москва, 29 мая. Звезда российского кино и телевидения Кристина Асмус рассказала своим подписчикам в Instagram, что в ее личной жизни произошли грандиозные изменения.

Совершенно неожиданно для многих девушка призналась, что нашла новую «страстную любовь». При этом разговоры о ее разводе с комиком Гариком Харламовым до сих пор не утихают. Однако вопреки ожиданиям многих фанатов, «избранником» актрисы стал не новый мужчина, а обычная вода.

«Я полюбила воду! Причем, какой-то странной (для меня), страстной любовью. Еще каких-то полгода назад я терпеть не могла обычную воду и даже в фактах это писала. Уж сколько мне врачи говорили, что это важно и что у меня именно от обезвоживания были камни в почках, я махала на это рукой и с трудом запивала минералкой таблетку», — заявила актриса

Многие подписчики согласились с мнением актрисы о целебных и полезных свойствах воды, а кто-то в шутку намекнул на возраст Кристины.

«Это старость подкрадывается», — написал фолловер.

Недавно Асмус продемонстрировала подписчикам свои гимнастические способности на видео, опубликованное в Instagram. Под постом она в шутку спросила, не заболела ли у кого спина при просмотре ролика. Поклонники девушки остались под впечатлением от «прогиба» актрисы.