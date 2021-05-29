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29 мая 07:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:00
Происшествия
Покупка финансового амулета обернулась для якутянки потерей 2,6 млн рублей
07:00
Общество
Разруха, голод, апокалипсис: что грозит планете в случае исчезновения пчел
06:55
Армия
Хваленый истребитель США «подбили» на первых же учениях
06:40
Политика
Киев обеспокоен развитием отношений между Москвой и Минском
06:40
Общество
NI: российские подлодки класса «Акула» были одним из самых страшных видов оружия
06:36
Шоу-бизнес
Малахов на эмоциях облил водой ведущего музыкального шоу
06:21
Общество
Грузовые вагоны и самосвалы включат в стандарт эвакуации россиян при ЧС
06:18
Общество
Адвокат Постанюк объяснил причину длинных выходных в июне
06:14
Происшествия
Семья с тремя детьми пострадала в результате аварии в Якутии
06:10
Армия
Генерал Карпов предупредил о развале ядерной триады США
06:06
Общество
Автосообщение между Владивостоком и островом Русский будет перекрыто 30 мая
06:05
Происшествия
Подземные толчки магнитудой 5,3 обнаружены у берегов Японии
06:00
Общество
Суперцветение маковых полей в Крыму: ФАН публикует красочный видеорепортаж
05:59
Общество
Рестайлинговая версия Lada Vesta получит полностью новый салон
05:48
Общество
Профессор Демин назвал простую диету при отказе от курения
05:46
Политика
В Китае назвали опасным прецедентом для НАТО появление Ту-22М3 в Средиземном море
05:44
Общество
Впервые за полвека россияне смогут увидеть особое солнечное затмение
05:22
Политика
Украинские врачи массово поддерживают российскую вакцину «Спутник V»
05:13
Происшествия
Два человека получили травмы в аварии мотоцикла и автомобиля в Зеленограде
05:07
Общество
Группа международных ученых определила предел человеческой жизни
Все новости

Адвокат Постанюк объяснил причину длинных выходных в июне

Общество
Адвокат Постанюк объяснил причину длинных выходных в июне
pixabay.com

Москва, 29 мая. Россиян ожидают три подряд выходных в середине следующего месяца. Длинные «каникулы» граждане получат по случаю празднования Дня России.

Выходные начнутся 12 июня и завершатся 14 июня, рассказал адвокат Владимир Постанюк. При этом 11 июня россияне смогут уйти с работы пораньше. Большие выходные связаны с тем, что в этом году День России выпадает на субботу, именно поэтому для работающих людей есть определенные нюансы, связанные с переносом праздника, передает «Российская газета».

Ранее нарколог рассказал, как не допустить алкогольного отравления в праздничные дни. Чтобы не уйти в запой, врач советует воздерживаться от излишне долгих застолий с различными вольностями.

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Все новости / Общество / Адвокат Постанюк объяснил причину длинных выходных в июне
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