Адвокат Постанюк объяснил причину длинных выходных в июне

Москва, 29 мая. Россиян ожидают три подряд выходных в середине следующего месяца. Длинные «каникулы» граждане получат по случаю празднования Дня России.

Выходные начнутся 12 июня и завершатся 14 июня, рассказал адвокат Владимир Постанюк. При этом 11 июня россияне смогут уйти с работы пораньше. Большие выходные связаны с тем, что в этом году День России выпадает на субботу, именно поэтому для работающих людей есть определенные нюансы, связанные с переносом праздника, передает «Российская газета».

Ранее нарколог рассказал, как не допустить алкогольного отравления в праздничные дни. Чтобы не уйти в запой, врач советует воздерживаться от излишне долгих застолий с различными вольностями.