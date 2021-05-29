Новый вокзал «Восточный» начнет работать с 29 мая в Москве

Москва, 29 мая. Десятый железнодорожный вокзал «Восточный» откроется в Москве 29 мая. Некоторые поезда дальнего следования переведут на него, рассказали в пресс-службе РЖД.

Новый вокзал входит в транспортно-пересадочный узел «Черкизово», который состоит из станции МЦК «Локомотив», станции метро «Черкизовская», пассажирских терминалов общественного транспорта.

На «Восточный» будут прибывать некоторые поезда дальнего следования, которые сейчас приезжают на Курский вокзал. Следующие из Москвы в Нижний Новгород и Иваново «Стрижи» и «Ласточки» тоже будут переведены на новый вокзал. В новом терминале есть две платформы, вестибюль, зал ожидания и наземный переход на МЦК.

В Москве проходит реставрация Южного речного вокзала. Работы должны завершиться в сентябре следующего года. Путешественники смогут отправиться из терминала в Нижний Новгород, Коломну, Волгоград.