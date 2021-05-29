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29 мая 02:45
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новостей
02:38
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Украине предсказали превращение в нищую страну третьего мира
02:28
Экономика
Финансист Федоров перечислил способы проверки денег на подлинность
02:25
Шоу-бизнес
«Ловко прыгаю в заголовки»: Элджей представил задержание за пьяную езду пиарходом
02:19
Общество
Новый вокзал «Восточный» начнет работать с 29 мая в Москве
02:15
Происшествия
Кирпичная стена «убила» школьника при попытке залезть в гараж под Саратовом
02:14
Общество
Netflix «почистит» библиотеку и уберет два культовых сериала
02:13
Происшествия
Появилось видео с места пожара в Сочи
02:02
Происшествия
Спасатели ликвидировали возгорание в торговых павильонах Сочи
02:00
Общество
Выяснилось, что скрывается за тайным шкафом у министра транспорта Крыма
01:55
Общество
Виртуальная сумка Gucci была продана дороже оригинала
01:36
Экономика
Автоэксперты рассказали, как сохранить нервы и деньги при покупке машины с пробегом
01:30
Технологии
Спутники связи OneWeb успешно выведены на орбиту Земли
01:28
Общество
Disney+ снимет многосерийный спин-офф «Черной пантеры»
01:24
Происшествия
Огнеборцы смогли локализовать пожар в Центральном районе Сочи
01:22
Общество
Стреляющая боль может указывать на нехватку витамина В12 в организме
01:14
Общество
Пользователь Sohu рассказал о лечебных свойствах чеснока
01:11
Происшествия
Канадский манипулятор на МКС пострадал из-за космического мусора
01:08
Общество
Трейлер «Бесконечности» с Уолбергом в главной роли появился в Сети
01:06
Происшествия
Торговые павильоны на площади 800 кв. метров полыхают в Сочи
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Новый вокзал «Восточный» начнет работать с 29 мая в Москве

Общество
Новый вокзал «Восточный» начнет работать с 29 мая в Москве
Невские Новости

Москва, 29 мая. Десятый железнодорожный вокзал «Восточный» откроется в Москве 29 мая. Некоторые поезда дальнего следования переведут на него, рассказали в пресс-службе РЖД.

Новый вокзал входит в транспортно-пересадочный узел «Черкизово», который состоит из станции МЦК «Локомотив», станции метро «Черкизовская», пассажирских терминалов общественного транспорта.

На «Восточный» будут прибывать некоторые поезда дальнего следования, которые сейчас приезжают на Курский вокзал. Следующие из Москвы в Нижний Новгород и Иваново «Стрижи» и «Ласточки» тоже будут переведены на новый вокзал. В новом терминале есть две платформы, вестибюль, зал ожидания и наземный переход на МЦК.

В Москве проходит реставрация Южного речного вокзала. Работы должны завершиться в сентябре следующего года. Путешественники смогут отправиться из терминала в Нижний Новгород, Коломну, Волгоград.

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железная дорога ржд вокзал
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Все новости / Общество / Новый вокзал «Восточный» начнет работать с 29 мая в Москве
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