Пожар в центре Москвы частично затруднил движение транспорта

Москва, 28 мая. Движение по Старому Толмачевскому переулку в центре Москвы частично перекрыто для движения транспорта. Причиной такого решения стал пожар в нежилом доме.

Соответствующее заявление сделал департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники пожарных служб. Площадь возгорания и информация о пострадавших не уточняется.

В минувший вторник в столице загорелось нежилое помещение на Серебрянической набережной. Над его тушением работали 16 единиц пожарно-спасательной техники и 56 человек личного состава.