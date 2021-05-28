Число погибших в ДТП по вине пьяных водителей в Москве снизилось двое

Москва, 28 мая. Количество жертв ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей, снизилось в Москве с начала года. Их насчитывается на 53% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Соответствующее заявление сделали в пресс-центре департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Число погибших по вине пьяных водителей в период с января по апрель 2021 года составило девять человек. В прошлом году этот показатель был 19 человек.

«Но даже одна жизнь, унесенная из-за чьей-то безответственности — это слишком много», — отметили в дептрансе.

Москвичам напомнили о важности соблюдения ПДД и недопустимости вождения автомобиля в нетрезвом виде. Нарушение этих правил подвергает опасности не только самого автовладельца, но также его пассажиров, пешеходов и других участников движения.

В Петербурге за две недели камеры фотовидеофиксации зарегистрировали свыше 50 тысяч нарушений ПДД. Комплексы следят за соблюдением скоростного режима на аварийно-опасных участках.