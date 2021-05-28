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28 мая 23:44
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новостей
23:42
Наука
Глава NASA назвал Россию жизненно важным партнером
23:42
Общество
Глава NASA станет участником конференции Роскосмоса в Петербурге
23:34
Шоу-бизнес
«Не вкусно — не ешь»: Анна Седокова рассказала о своей диете
23:33
Общество
Еда в пластиковых контейнерах может грозить развитием рака и аллергии
23:27
Политика
Встреча Путина и Лукашенко продлилась более пяти часов
23:19
Происшествия
Пожар в центре Москвы частично затруднил движение транспорта
23:13
Общество
Сексолог объяснил связь полового влечения с питанием
23:12
Общество
Причина замора рыбы в Азовском море ударит по украинцам из Мариуполя и Бердянска
23:12
Общество
Число погибших в ДТП по вине пьяных водителей в Москве снизилось двое
23:12
Экономика
Эксперт предрек Украине проблемы из-за санкционного противостояния с Белоруссией
23:07
Общество
Историки подвергли сомнению известные факты о Ледовом побоище
23:07
Экономика
Одна фраза Путина лишила Ан-26 надежд на будущее
23:04
Экономика
Белоруссия после закрытия авиасообщения ударила по украинскому экспорту
23:03
Происшествия
Движение по Босфору после инцидента с танкером восстановлено
23:01
Общество
Нумерологи предупредили россиянок об опасности смены фамилии в браке
23:00
Общество
Одессит рассказал об участниках Евромайдана, тайно живущих в Севастополе с 2014 года
22:58
Происшествия
Власти Стамбула отреагировали на инцидент с танкером в Босфоре
22:55
Происшествия
Инспектор ITF Ананьина: россиян на борту сломавшегося в Босфоре танкера нет
22:51
Общество
Диетолог Стрельникова перечислила продукты для полезного завтрака
22:46
Происшествия
Пролив Босфор оказался перекрыт в обе стороны
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В Москве состоялся красочный праздничный салют в честь Дня пограничника

Армия
В Москве состоялся красочный праздничный салют в честь Дня пограничника
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 28 мая. Военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа произвели в столице РФ праздничный артиллерийский салют в честь Дня пограничника.

Свыше 1500 фейерверочных изделий более чем 20 разновидностей взмыли в вечернее небо Москвы в течение 10 минут. Запуски производились из двух точек, расположенных во Всероссийском выставочном центре и в Парке Победы.

К мероприятию привлекались 15 салютных установок на базе большегрузных автомобилей КамАЗ. Ход фейерверка контролировался специальным программным обеспечением, время каждого выстрела корректировалось с точностью до нескольких миллисекунд.

Ранее сообщалось о проведении праздничных салютов в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне в ряде российских городов.

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москва зво салют день пограничника
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Все новости / Армия / В Москве состоялся красочный праздничный салют в честь Дня пограничника
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