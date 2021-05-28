В Москве состоялся красочный праздничный салют в честь Дня пограничника

Москва, 28 мая. Военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа произвели в столице РФ праздничный артиллерийский салют в честь Дня пограничника.

Свыше 1500 фейерверочных изделий более чем 20 разновидностей взмыли в вечернее небо Москвы в течение 10 минут. Запуски производились из двух точек, расположенных во Всероссийском выставочном центре и в Парке Победы.

К мероприятию привлекались 15 салютных установок на базе большегрузных автомобилей КамАЗ. Ход фейерверка контролировался специальным программным обеспечением, время каждого выстрела корректировалось с точностью до нескольких миллисекунд.

Ранее сообщалось о проведении праздничных салютов в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне в ряде российских городов.