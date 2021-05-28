Мария Захарова рассказала о российских способах борьбы с фейк-ньюс

Москва, 28 мая. Официальный представитель МИД Мария Захарова поделилась методами борьбы России с неправдивыми новостями.

Западные коллеги называют ложь недавно появившемся словом «фейк-ньюс», отмечает Захарова. Такие «новости» просочились в нашу жизнь относительно недавно, но у России уже готов ответ.

Против подобных «новостей» есть эффективные способы борьбы: опровержение, правильная ответная реакция — фактологическая и оперативная. Острая реакция необходима, так как не позволяет чувствовать вседозволенности, поделилась представитель МИД.

Профилактика так же является важной задачей во время борьбы с фейк-ньюс. Она характерна выработкой собственной информационной политики в ряде магистральных направлений, таких как международные и двустороннее отношения.

На заведомо «ложные» новости необходимо отвечать, что достойно и терпеливо Россия и делает, добавила Мария Захарова.

Официальный представитель МИД также напомнила Соединенным Штатам об их роли в контртеррористической деятельности в Сирии.