Тонущих девочек-подростков героически спас фельдшер из Подмосковья

Москва, 28 мая. Фельдшер скорой помощи в подмосковном Реутове Евгений Хомутов героически спас двух тонущих девочек. Он заметил подростков во время прогулки с сыном по берегу городского пруда.

Купавшиеся в водоеме девочки начали уходить под воду, цепляясь друг за друга. Мужчина мгновенно нырнул в пруд и вытащил подростков на берег. За все время работы фельдшер оказывал помощь людям в самых разных ситуациях, но утопающих спас впервые.

«Я не вижу в этом ничего особенного. Мне кажется, на моем месте так поступил бы каждый. Я увидел, как девочки начали захлебываться и звать на помощь. Рядом никого из взрослых не было, и я, не раздумывая, бросился в воду», — поделился Евгений.

Похожий случай произошел в иркутской области. Сотрудник ДПС оказал помощь пожилой женщине, потерявшей сознание. Автоинспектор на служебном автомобиле повез пенсионерку в Областную клиническую больницу, но по пути встретил скорую помощь. Фельдшеры отвезли пациентку в медучреждение.