Юнармейцы из Москвы прошли курс военной подготовки в патриотическом центре «Авангард»

Москва, 28 мая. Курс военной подготовки на базе военно-патриотического центра «Авангард» прошли более 15 тысяч юнармейцев из Московского региона.

Заместитель начальника главного штаба движения «Юнармия» Дарья Борисова рассказала, что курсанты проходят тренировки прыжков с парашютом, стрельбы из оружия в тирах и управления военными машинами. Кроме этого, в центре проходят занятия по сборке роботов и моделирование условий боя с помощью VR.

«В ходе сборов, которые длятся пять дней, старшеклассники осваивают общую программу по строевой, огневой, тактической, медицинской и физической подготовке, а также узкоспециализированные занятия в соответствии с родами и видами войск», — пишут «Ветеранские Вести».

Также военные учения прошли девочки-юнармейцы, которые приняли участие 9 мая в параде Победы.

Центр « Авангард» располагает всем необходимым для военного обучения молодежи. Он имеет самое современное оборудование, спортивный комплекс, методическую и кадровую поддержку Минобороны России.

Ранее журналист ФАН Альгис Микульскис рассказал о первом юбилее движения молодых патриотов.