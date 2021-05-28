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28 мая 20:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:41
Экономика
Поставщики стройматериалов повышают стоимость товаров в Санкт-Петербурге
20:40
Происшествия
Седовласая воровка украла из примерочной в Петербурге дорогостоящий iPhone
20:39
Происшествия
Тонированный Mercedes протаранил автомобиль ДПС во время погони в Сочи
20:38
Спорт
Головин и Дзюба номинированы на звание «Спортсмен года» по версии GQ
20:38
Политика
Республиканские сенаторы в США заблокировали расследование штурма Капитолия
20:38
Общество
Туристы пожаловались, что отель в Крыму отменил их раннее бронирование без причины
20:36
Армия
В ЕС готовы помочь Армении и Азербайджану в разрешении конфликта
20:34
Политика
Пашинян заявил об очень теплых отношениях с Путиным
20:30
Экономика
РЭО активно развивает систему раздельного мусоросбора в РФ
20:29
Общество
Соловьев обезоружил Гришковца в ответ на оскорбление о «тесноте» в России
20:27
Шоу-бизнес
Ида Галич и Настя Ивлеева помирились после конфликта
20:25
Политика
Миронов рассказал об ожиданиях от сотрудничества с актером Стивеном Сигалом
20:21
Общество
Нижний Новгород выбирает территории для реновации
20:19
Политика
Два часа прошло с начала переговоров Путина и Лукашенко
20:18
Общество
«Добрые люди» в Самаре будут отлавливать и стерилизовать собак за 21 млн рублей
20:18
Общество
Политика руководства Калифорнии превращает Лос-Анджелес в столицу бомжей
20:16
Общество
Иностранцы рассказали об удивительных особенностях русских красавиц
20:15
Общество
Дачникам назвали способы избежать штрафа за сорняки
20:11
Происшествия
Врачи спасли молодого петербуржца от смерти после передозировки лекарствами
20:09
Происшествия
Родственники обнаружили тело пропавшего мужчины после крушения вертолета в Белом море
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Юнармейцы из Москвы прошли курс военной подготовки в патриотическом центре «Авангард»

Армия
Юнармейцы из Москвы прошли курс военной подготовки в патриотическом центре «Авангард»
Федеральное агентство новостей  /  Игорь Веретин

Москва, 28 мая. Курс военной подготовки на базе военно-патриотического центра «Авангард» прошли более 15 тысяч юнармейцев из Московского региона.

Заместитель начальника главного штаба движения «Юнармия» Дарья Борисова рассказала, что курсанты проходят тренировки прыжков с парашютом, стрельбы из оружия в тирах и управления военными машинами. Кроме этого, в центре проходят занятия по сборке роботов и моделирование условий боя с помощью VR.

«В ходе сборов, которые длятся пять дней, старшеклассники осваивают общую программу по строевой, огневой, тактической, медицинской и физической подготовке, а также узкоспециализированные занятия в соответствии с родами и видами войск», — пишут «Ветеранские Вести».

Также военные учения прошли девочки-юнармейцы, которые приняли участие 9 мая в параде Победы.

Центр «Авангард» располагает всем необходимым для военного обучения молодежи. Он имеет самое современное оборудование, спортивный комплекс, методическую и кадровую поддержку Минобороны России.

Ранее журналист ФАН Альгис Микульскис рассказал о первом юбилее движения молодых патриотов.

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россия юнармия юнармейцы
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Все новости / Армия / Юнармейцы из Москвы прошли курс военной подготовки в патриотическом центре «Авангард»
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