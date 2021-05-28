Канал Disney получил предупреждение от Роскомнадзора за фильм «Выход»

Москва, 28 мая. Компания Disney стала создателем анимационного фильма «Выход». Роскомнадзор увидел в ленте информацию, запрещенную для распространения среди несовершеннолетних.

Ведомство направило каналу Disney письмо, где предупредило о запрете на показ фильма детям. Надзорный орган обнаружил в фильме демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений со стороны главного персонажа.

Недавно в США вышла обновленная версия мультика «Ох уж эти детки». Создатели сделали лесбиянкой мать близнецов Фила и Лил, сообщал ФАН.