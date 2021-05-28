В МВД сообщили о снижении количества наркозависимых в России

Москва, 28 мая. МВД обновило статистику по наркозависимым в России.

Запрещенные вещества в России употребляют порядка двух миллионов человек, но последние пять лет количество наркозависимых сокращается. Об этом сообщил замначальника управления Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Вячеслав Батурин.

Он отметил, что проблема остается, но все больше молодых людей знают о последствиях употребления наркотиков. Батурин отметил, что цифра наркозависимых остается все еще высокой — 1,9% россиян употребляют запрещенные вещества, однако подростков, которые употребляют наркотики, становится меньше. Так, по сравнению с прошлым годом наркобольных стало меньше на 15%.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов ранее заявил в интервью ФАН, что только вера и нравственное перерождение наркозависимого могут помочь ему исцелиться от страшного недуга.