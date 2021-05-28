Роспотребнадзор перечислил разрешенные для купания водоемы Москвы

Москва, 28 мая. Жителям Москвы назвали безопасные для купания водоемы, которые одобрили специалисты Роспотребнадзора, говорится на официальном сайте ведомства.

Купаться можно в озерах Школьное, Черное, Мещерское, Белое, а также в Путяевском и Большом городском прудах. Безопасными признали Серебряный Бор-3 и Серебряный Бор-2. В данных водоемах произвели санитарно-эпидемиологические замеры жидкости, которые показали высокий уровень безопасности для горожан.

Специалисты Роспотребнадзора одобрили 36 зон отдыха у воды без купания. Это запрещено из-за несоответствия жидкости критериям качества по микробиологическим и химическим показателям. В список вошли Патриарший и Голицынский пруды.

На пляжах москвичам следует соблюдать социальную дистанцию, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Эпидемиологическая обстановка в городе стабилизируется, однако нужно помнить о правилах безопасности.