Собянин поздравил столичных школьников с блестящим выступлением на Всероссийской олимпиаде

Москва, 28 мая. Школьники из 244 школ столицы смогли забрать с собой 1,3 тысячи дипломов, что больше половины всех наград олимпиады, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сергей Собянин решил лично поздравить школьников с победой на Всероссийской олимпиаде в концертном зале «Зарядье». Собянин был приятно удивлен результатами, вспомнив как ему самому сложно было участвовать в школьной олимпиаде, говорится на официальном сайте мэра.

Некоторые ученики столичных школ вышли на первенство сразу по нескольким дисциплинам. Собянин отметил, что несмотря на сложности, возникшие с дистанционным обучением, московское образование показало себя с лучшей стороны.

Не забыл мэр Москвы поблагодарить и учителей, а также администрацию учебных заведений и родителей школьников. Перед московскими выпускниками открываются дороги во все лучшие университеты, уверен Собянин.