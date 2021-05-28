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28 мая 19:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:11
Политика
В Госдуме заявили, что «Википедия» не подходит под определение иноагента
19:10
Общество
В Крыму восстановили историческую справедливость, установив монумент Терлецкому
19:09
Политика
Песков рассказал, сколько продлятся переговоры Путина и Лукашенко
19:09
Наука
Ученые перехватили "разговор" двух атомов
19:09
Экономика
Путин отметил повышение товарооборота между Россией и Белоруссией
19:06
Экономика
Товарооборот между РФ и Белоруссией может превзойти допандемийный уровень
19:06
Наука
Астролог советует использовать период ретроградного Сатурна для определения целей
19:03
Происшествия
Спрятавшийся в шасси Boeing безбилетник разбился в саду под Хитроу
19:02
Латинская Америка
Более половины бразильцев требуют импичмента Болсонару
19:02
Общество
Внук ветерана Цусимского сражения назвал историческое значение крейсера «Аврора»
19:01
Политика
Лукашенко рассказал, как «Белавию» замочили на полную катушку
19:00
Экономика
Путин: первый блок БелАЭС запустят в июне
19:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: как прошли президентские выборы в Сирии
18:59
Общество
Потомок участника Цусимского сражения рассказала об отношении к ней жителей Японии
18:58
Латинская Америка
В Мексике задержали лидера румынской мафии
18:55
Политика
Президент Белоруссии рассказал об откровенном разговоре с Порошенко
18:51
Общество
Иммунологи назвали причину появления у человека пожизненного иммунитета к COVID-19
18:48
Общество
Минздрав РФ заявил о безопасности «Спутника V» для беременных
18:48
Политика
Путин на встрече с Лукашенко вспомнил «молчание» мира при посадке самолета в Боливии
18:48
Происшествия
СМИ: экс-глава украинской разведки погиб в Египте при занятии дайвингом
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Собянин поздравил столичных школьников с блестящим выступлением на Всероссийской олимпиаде

  /   Обновлено: 28 мая 2021 18:21
Общество
Собянин поздравил столичных школьников с блестящим выступлением на Всероссийской олимпиаде
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 28 мая. Школьники из 244 школ столицы смогли забрать с собой 1,3 тысячи дипломов, что больше половины всех наград олимпиады, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сергей Собянин решил лично поздравить школьников с победой на Всероссийской олимпиаде в концертном зале «Зарядье». Собянин был приятно удивлен результатами, вспомнив как ему самому сложно было участвовать в школьной олимпиаде, говорится на официальном сайте мэра.

Некоторые ученики столичных школ вышли на первенство сразу по нескольким дисциплинам. Собянин отметил, что несмотря на сложности, возникшие с дистанционным обучением, московское образование показало себя с лучшей стороны.

Не забыл мэр Москвы поблагодарить и учителей, а также администрацию учебных заведений и родителей школьников. Перед московскими выпускниками открываются дороги во все лучшие университеты, уверен Собянин.

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москва собянин олимпиада школьники
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Все новости / Общество / Собянин поздравил столичных школьников с блестящим выступлением на Всероссийской олимпиаде
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