Подмосковье инвестировало в науку 429 млн рублей

Москва, 28 мая. Научная деятельность в Московской области получила значительную финансовую поддержку в этом году.

Власти Подмосковья направили порядка 429 млн рублей на развитие науки в регионе. Местное ведомство выделяет средства через 12 прямых, а также косвенных программ, которые призваны развивать науку. Об этом пишет «Вести Подмосковья».

Согласно информации пресс-службы Министерства инвестиций, промышленности и науки и Московской области, деньги переводятся в форме грантов, различных премий, а также через субсидии на открытие новых молодежных инвестиционных площадок, наукоградов и социальную ипотеку.

Екатерина Зиновьева, возглавляющая министерство, отметила, что узнать подробнее о действующих программах возможно в Мининвесте. Глава ведомства также подчеркнула, что Министерство экономики и финансов Московской области поддерживает участников на каждом этапе подачи заявки.

Недавно стало известно о том, что правительство Подмосковья намеревается заменить стандарты жилищного строительства на территории субъекта. Новые правила будут утверждены в регионе с 1 июля.