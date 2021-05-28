Москва примет в июне первый Российский туристический форум «Путешествуй!»

Москва, 28 мая. Опубликована деловая программа первого Российского туристического форума «Путешествуй!». Он пройдет в российской столице с 11 по 13 июня.

Фонд Росконгресс выступает организатором форума. Мероприятие состоится при поддержке Русского географического общества. В рамках сессии «Развитие внутреннего и въездного туризма» примут участие представители туроператоров, ассоциаций и агентств.

Ростуризм расскажет о включении брендовых маршрутов в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Участники мероприятия поговорят о внедрении механизмов, которые позволят перезапустить турсферу в России. В форуме можно поучаствовать бесплатно. Необходима лишь регистрация на сайте rustravelforum.com.

На этой неделе во Владивостоке стартовал Тихоокеанский туристский форум. Организаторами мероприятия выступили краевой Туристско-информационный центр и правительство Приморья. На форуме запланировано выступление представителей области маркетинга, авиакомпаний и именитых рестораторов.