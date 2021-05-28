Фигурант дела экс-депутата Госдумы Волчека получил срок за мошенничество

Москва, 28 мая. Юрист ООО «Совместная юридическая компания» Денис Юшинский признал вину в афере на 1,5 млн евро. Суд осудил его на два года колонии.

Денис Юшинский проходил фигурантом уголовного дела в отношении бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека и бизнесмена Зураба Плиева, которые ранее заключили сделку со следователями.

Подозреваемых Волчека и Плиева задержали в прошлом году и доставили из Петербурга в Москву для проведения следственных мероприятий по уголовному делу о вымогательстве. Мужчинам предъявили обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Накануне Пресненский суд столицы назначил три года колонии общего режима депутату Госдумы Денису Волчеку, сообщал ФАН.