Таксисты-мигранты лишились свободы за подготовку терактов в Москве

Москва, 28 мая. Суд вынес приговор пяти уроженцам Таджикистана. Таксисты приговорены к длительным срокам. Злоумышленники пытались устроить теракты в столице.

Мигранты стали сторонниками международной террористической группировки. В противозаконную деятельность их вовлек земляк. Сам основатель ячейки получал указания от террориста из ближневосточного государства.

Фигуранты планировали устроить взрывы, в том числе и возле штаб-квартиры ГРУ. У преступников было изъято оружие, крупные суммы денег и финансовые расчеты по каждому планировавшемуся теракту, сообщал ФАН.

Они получили сроки от девяти до 17 лет.