Boeing-777 экстренно сел в Москве из-за проблем с шасси

Москва, 28 мая. Стала известна причина экстренной посадки самолета Boeing-777 в столичном Шереметьеве. Пилот принял решение о снижении после срабатывания датчика давления в стойке шасси.

Экипаж судна во время полета получил данные с датчика давления, расположенного на левой стойке шасси самолета. Именно этот факт повлиял на решение командира Boeing-777 посадить самолет в Шереметьеве, сообщает источник ФАН.

Самолет Boeing-777, направлявшийся из Южно-Сахалинска в Москву, накануне совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево, писал ФАН. Приземление воздушного судна зарегистрировали в 12:25. Как передает источник, в результате инцидента никто не пострадал, посадка завершилась благополучно. Пока нет информации об изменениях в графике работы аэропорта.