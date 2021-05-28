Boeing-777 экстренно сел в московском Шереметьеве

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
28 мая 14:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:38
Общество
Предатели, русофобы, организатор убийств — кто выступит на форуме Каспарова
14:37
Политика
Российский консул вновь посетит задержанную в Белоруссии Сапегу
14:37
Армия
NI: новое вооружение ВС России нанесет сокрушительный удар по военному престижу США
14:37
Экономика
Тихановская получила «экономический план для демократической Белоруссии» от ЕК
14:36
Происшествия
Американка выбила зубы стюардессе и попала в черный список компании-перевозчика
14:36
Общество
Власти Петербурга сообщили о старте вакцинации дачников от COVID-19
14:35
Армия
Более 500 призывников из Петербурга и Ленобласти пополнили ряды Вооруженных сил России
14:35
Шоу-бизнес
Моргенштерн выпустил второй за неделю альбом
14:34
Происшествия
Напавший на сотрудницу полиции под Нантом задержан
14:33
Происшествия
Диспетчеры отказались связаться с компанией Ryanair после сообщения о бомбе
14:33
Политика
Литва высылает двух белорусских дипломатов в знак солидарности с Латвией
14:32
Общество
Мария Миронова о попадании в черный список Украины: Каждый сходит с ума по-своему
14:32
Общество
Росавиация разъяснила ситуацию с допуском европейских самолетов в РФ
14:31
Происшествия
Членов волгоградской ОПГ подозревают в работорговле
14:30
Происшествия
Полиция начала проверку по факту избиения постояльца отеля в Сочи
14:29
Шоу-бизнес
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
14:28
Ливия
Министры иностранных дел Италии и Мальты прибыли в Ливию
14:27
Общество
По железнодорожному маршруту Анапа — Петербург впервые запустят двухэтажные поезда
14:25
Ближний Восток
ООН создаст независимую комиссию по расследованию нарушений в Палестине
14:24
Экономика
США вылетели в трубу: Вашингтон сокрушается из-за своих энергетических амбиций в ЕС
Все новости
28 мая 14:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:38
Общество
Предатели, русофобы, организатор убийств — кто выступит на форуме Каспарова
14:37
Политика
Российский консул вновь посетит задержанную в Белоруссии Сапегу
14:37
Армия
NI: новое вооружение ВС России нанесет сокрушительный удар по военному престижу США
14:37
Экономика
Тихановская получила «экономический план для демократической Белоруссии» от ЕК
14:36
Происшествия
Американка выбила зубы стюардессе и попала в черный список компании-перевозчика
14:36
Общество
Власти Петербурга сообщили о старте вакцинации дачников от COVID-19
14:35
Армия
Более 500 призывников из Петербурга и Ленобласти пополнили ряды Вооруженных сил России
14:35
Шоу-бизнес
Моргенштерн выпустил второй за неделю альбом
14:34
Происшествия
Напавший на сотрудницу полиции под Нантом задержан
14:33
Происшествия
Диспетчеры отказались связаться с компанией Ryanair после сообщения о бомбе
14:33
Политика
Литва высылает двух белорусских дипломатов в знак солидарности с Латвией
14:32
Общество
Мария Миронова о попадании в черный список Украины: Каждый сходит с ума по-своему
14:32
Общество
Росавиация разъяснила ситуацию с допуском европейских самолетов в РФ
14:31
Происшествия
Членов волгоградской ОПГ подозревают в работорговле
14:30
Происшествия
Полиция начала проверку по факту избиения постояльца отеля в Сочи
14:29
Шоу-бизнес
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
14:28
Ливия
Министры иностранных дел Италии и Мальты прибыли в Ливию
14:27
Общество
По железнодорожному маршруту Анапа — Петербург впервые запустят двухэтажные поезда
14:25
Ближний Восток
ООН создаст независимую комиссию по расследованию нарушений в Палестине
14:24
Экономика
США вылетели в трубу: Вашингтон сокрушается из-за своих энергетических амбиций в ЕС
Все новости

Boeing-777 экстренно сел в московском Шереметьеве

Происшествия
Boeing-777 экстренно сел в московском Шереметьеве
Nation News  /  Наталья Агеенко

Москва, 28 мая. Следовавший из Южно-Сахалинска в Москву самолет Boeing-777 совершил экстренную посадку в Шереметьеве.

Самолет сел в московском аэропорту со сработавшим датчиком низкого давления в левой стойке шасси, заявил представитель экстренных служб. Все прошло благополучно, передает РИА Новости.

«В аэропорту Шереметьево в 12:25 совершил экстренную посадку Boeing-777», — сообщил источник.

СК России возбудил уголовное дело после жесткой посадки судна Ан-2 авиакомпании Utair. Инцидент произошел 21 мая в Тюменской области.

Вернуться назад

самолет шереметьево посадка
Комментировать
Самое популярное
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 130647 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Армия 89520 25 мая 2021
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Норкин удивил студию анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией
Общество 51049 25 мая 2021
Норкин удивил студию анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 47531 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Экономика 34499 26 мая 2021
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Все новости / Происшествия / Boeing-777 экстренно сел в московском Шереметьеве
Рейтинг@Mail.ru