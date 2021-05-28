Boeing-777 экстренно сел в московском Шереметьеве

Москва, 28 мая. Следовавший из Южно-Сахалинска в Москву самолет Boeing-777 совершил экстренную посадку в Шереметьеве.

Самолет сел в московском аэропорту со сработавшим датчиком низкого давления в левой стойке шасси, заявил представитель экстренных служб. Все прошло благополучно, передает РИА Новости.

«В аэропорту Шереметьево в 12:25 совершил экстренную посадку Boeing-777», — сообщил источник.

СК России возбудил уголовное дело после жесткой посадки судна Ан-2 авиакомпании Utair. Инцидент произошел 21 мая в Тюменской области.