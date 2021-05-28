Сотрудники авиационного центра в Москве спасли утенка из коллектора

Москва, 28 мая. Спасатели Московского авиационного центра (МАЦ) вытащили утенка из коллектора в Южном Бутово на юго-западе столицы. Птенца благополучно выпустили в воду.

Первые утята непривычно рано появились в городских лесопарках из-за теплой погоды. Пернатых уже приходится спасать из ям и коллекторов. Так, сотрудники Московского авиационного центра вытащили одного из них из коллектора ливневого стока. Спецоперация прошла в Южном Бутово.

Спасатели спустились вниз на тросах и нашли утенка. Они обследовали территорию вокруг коллектора и обнаружили мать пернатого, а остальное семейство ютилось в ближайшем пруду. Туда неуклюжего малыша благополучно выпустили.

Напомним, кряковая утка — самый массовый вид водоплавающих в Москве. С каждым годом популяция этого вида увеличивается в российской столице. В Москве за прошлое лето у крякв появилось 732 утенка в 126 выводках. А всего в природных парках мегаполиса все водоплавающие птицы вывели 861 птенца.

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