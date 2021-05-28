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28 мая 13:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:06
Политика
Лукашенко поздравил Асада с победой на президентских выборах в Сирии
13:05
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал самые популярные маршруты в России
13:05
Политика
Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Асада
13:04
Шоу-бизнес
Лидер Animal Джаz рассказал о депрессии после разрыва с певицей МакSим
13:02
Политика
Песков усомнился в необходимости нескольких расследований инцидента с Ryanair
13:02
Политика
Песков назвал главное достижение Башара Асада
13:02
Происшествия
Неисправимый вор попался полицейским в Петербурге
13:01
Происшествия
Дальнобойщица пыталась откусить палец сотруднице полиции в аэропорту Тюмени
13:01
Шоу-бизнес
Актрису Аглаю Тарасову засняли в объятьях возлюбленного Манижи
13:00
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал преимущество автомобильного туризма по России
13:00
Видео
Эфир: Какие новые ограничения на гражданское оружие ждут россиян
12:59
Политика
Песков назвал Лукашенко первоисточником информации о ситуации с самолетом Ryanair
12:58
Общество
Центр обращений по вопросам кикшеринга появится в Петербурге
12:58
Спорт
«Ювентус» объявил об отставке Андреа Пирло
12:56
Шоу-бизнес
Александр Абдулов пытался покончить с собой из-за неразделенной любви
12:54
Политика
Владимир Путин поздравил Башара Асада с победой на выборах в Сирии
12:53
Происшествия
Жалоба на задержание девушки Протасевича в Минске будет рассмотрена в закрытом режиме
12:52
Общество
Режим повышенной готовности в Крыму продлили до 1 июля
12:51
Общество
Депутат Сергей Вострецов поздравил пограничников с профессиональным праздником
12:51
Политика
Дмитрий Песков объяснил перебои с перелетами европейских компаний в РФ
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Сотрудники авиационного центра в Москве спасли утенка из коллектора

Общество
Сотрудники авиационного центра в Москве спасли утенка из коллектора
pixabay.com  /  PD

Москва, 28 мая. Спасатели Московского авиационного центра (МАЦ) вытащили утенка из коллектора в Южном Бутово на юго-западе столицы. Птенца благополучно выпустили в воду.

Первые утята непривычно рано появились в городских лесопарках из-за теплой погоды. Пернатых уже приходится спасать из ям и коллекторов. Так, сотрудники Московского авиационного центра вытащили одного из них из коллектора ливневого стока. Спецоперация прошла в Южном Бутово.

Спасатели спустились вниз на тросах и нашли утенка. Они обследовали территорию вокруг коллектора и обнаружили мать пернатого, а остальное семейство ютилось в ближайшем пруду. Туда неуклюжего малыша благополучно выпустили.

Напомним, кряковая утка — самый массовый вид водоплавающих в Москве. С каждым годом популяция этого вида увеличивается в российской столице. В Москве за прошлое лето у крякв появилось 732 утенка в 126 выводках. А всего в природных парках мегаполиса все водоплавающие птицы вывели 861 птенца.

Сотрудники МЧС спасли маленькую черепашку на пожаре в Севастополе, сообщал ФАН.

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